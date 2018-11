Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dief heeft 18 gestolen fietsen thuis staan Dief heeft 18 gestolen fietsen thuis staan (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De politie meldt dat gisteravond iemand is aangehouden in een onderzoek naar fietsendiefstallen in Goes. De verdachte had achttien gestolen fietsen thuis staan.

De politie spreekt van 'een mooi succes' en is nu op zoek naar de eigenaren van de fietsen. Op Facebook staan foto's van de fietsen, met daarbij de oproep aan mensen die hun karretje herkennen om zich te melden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.