JP de Klerk: 'Carré is overweldigend'

'Fantastisch', 'onbeschrijflijk', 'onvergetelijk'. Muzikant JP de Klerk uit Middelburg komt superlatieven tekort om zijn ervaringen van gisteravond te beschrijven: met dochter Lonneke trad hij op in een vol Carré in Amsterdam.

JP en Lonneke de Klerk stonden in het voorprogramma van 'The Dire Straits Experience'. Het publiek was dus niet speciaal voor het Zeeuwse duo naar het legendarische theater gekomen. Volgens De Klerk was dat tijdens de eerste twee nummers wel te merken. "Er kwamen nog mensen binnen." vertelt hij, "Er werd gepraat en het was wat onrustig in de zaal. Vanaf het derde nummer veranderde dat." Het optreden eindigde met een ovationeel applaus.

'Intimiderend gebouw'

JP de Klerk omschrijft Carré als een "intimiderend gebouw". Het idee dat de groten der aarde op dezelfde bühne hebben gestaan heeft grote indruk op hem gemaakt, maar hij realiseerde zich al snel dat hij daar op het podium niet mee bezig moest zijn. "Je moet je terugtrekken in je eigen bubble." Uit het enthousiasme van het publiek valt af te leiden dat dat goed is gelukt.

Nu de droom om op te treden in Carré is uitgekomen gaat JP de Klerk weer op zoek naar nieuwe doelen. Voor volgend jaar staat in ieder geval een nieuwe plaat op stapel.

