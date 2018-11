De àllerlaatste telefoongids: 'Het is zonde van het papier'

Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar de Telefoongids is nog maar acht millimeter dik én dat is dus ook mét de Gouden Gids in hetzelfde boek. Vroeger was de gids van Zeeland opgedeeld in drie delen. Nu is het er nog maar één, waar heel Zeeland instaat, althans... "Het is ook niet meer volledig, veel nummers staan er niet meer in", zegt Paula Taal. Zij bezorgt al tien jaar de Telefoongids aan verschillende adressen. "Daardoor is hij veel dunner geworden."

De Telefoongids valt niet meer bij iedereen op de deurmat. "Als je een nee-nee sticker hebt dan krijg je hem niet. Maar toch komen er dan soms mensen achter ons aan die hem toch willen hebben", zegt Taal. "Vooral oudere mensen zoeken nog vaak nummers op in de gids, die zijn nog niet zo handig met internet."

Sinds 1996 verschijnen de (altijd actuele) gegevens ook online op www.detelefoongids.nl en inmiddels zoekt het overgrote deel van de gebruikers online. De gedrukte versie wordt nog gebruikt door een beperkte groep ouderen, die dit jaar via een speciale cursus geholpen worden om de overstap naar online te maken.

Eigenlijk had dit al jaren geleden afgeschaft moeten zijn." Anne Buteijn, ZB Bibliotheek

In de ZB Bibliotheek in Middelburg hebben ze vele edities staan van de Telefoongids. "Eigenlijk had dit al jaren geleden afgeschaft moeten zijn", zegt Anne Buteijn van de ZB Bibliotheek. "Tegenwoordig wordt het bijna niet meer gebruikt. Relevant is het niet meer, want niet iedereen staat erin. Eigenlijk is het gewoon zonde van het papier."

Door ouderen wordt de Telefoongids nog wel volop gebruikt (foto: Omroep Zeeland)

In verpleeghuis Ter Reede wordt er wel gebaald dat de Telefoongids verdwijnt. De 93-jarige Mia van der Staaij zocht nog wel eens nummers in de Gouden Gids. "Dat kan ook niet meer dan?" Daarvoor moet je nu dus op internet zijn. "Heb jij internet?", vraagt Van der Staaij aan haar buurvrouw, de 95-jarige Wies Harinck. "Daar kan ik niet meer aan beginnen hoor", antwoordt ze. "Dan moet je deze Telefoongids goed bewaren, want dit is echt de laatste", is de conclusie van Van der Staaij.