De Bruijn verrast met ruime zege in Wereldbeker Seoul

Jean Paul de Bruijn (archief) plaatste zich voor de achtste finale van de WB in Seoul (foto: Ton Smilde)

De Bruijn won met 40-23 in dertien beurten (moyenne 3,076) van Kim. De hoogste serie van De Bruijn was een reeks van elf caramboles. Kim is een sterke speler. Hij was in 2017 nog de beste in de wereldbekertoernooien van Porto (Portugal) en Cheongju (Korea).

In de achtste finale neemt De Bruijn het op tegen een andere speler uit Zuid-Korea: Bong-Chul Kim.