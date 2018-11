Deel dit artikel:













Nieuwe bedrijventerrein in Goes heeft een naam

Het nieuwe bedrijventerrein in Goes krijgt de naam: Bedrijvenpark Deltaweg. Die naam is gekozen uit meer dan honderd suggesties, aangedragen door het publiek.

Nieuwe naam bedrijventerrein (foto: Omroep Zeeland) Wethouder Derk Alssema maakte van de keuze voor Bedrijvenpark Deltaweg bekend. "Het is een begrijpelijke en logische naam die bovendien een relatie met de locatie heeft. De naam onderscheidt zich voldoende van de bedrijventerreinen aan de andere kant van de Deltaweg. Dat de term Delta ook nog een link heeft met het Zeeuwse is ook een pluspunt." De naam Bedrijvenpark Deltaweg is aangedragen door twee van de 126 inzenders. Ze hebben allebei een attentie ontvangen.