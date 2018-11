Gemeente Middelburg huurt roetveegpieten in voor intocht Sinterklaas

(foto: OZ)

Volgens een woordvoerder van de gemeente Middelburg is het besluit om roetveegpieten in te huren, genomen in goed overleg met de organisatie. Maar René Koster van de Stichting Evenementen Middelburg (SEM), die de intocht organiseert, vindt dat de verandering is 'opgedrongen' door de gemeente. "Helaas zien we landelijk al dat er steeds minder Zwarte Pieten zijn, en steeds meer roetveegpieten. Onze vrijwillige Zwarte Pieten willen niets veranderen. Sterker nog, ze dreigen met opstappen als ze dit zouden moeten."

Niet gepast

Koster vindt het inhuren van roetveegpieten niet gepast. "De verandering vinden we al jammer, maar als er zelfs mensen betaald worden om mee te lopen als roetveegpiet is dat helemaal niet in orde." Volgens een woordvoerder van de gemeente Middelburg was er al langer de wens om roetveegpieten in te zetten. "We willen de landelijke lijn volgen van het Sinterklaasjournaal, en daar zie je steeds meer variatie in Pieten. In overleg met de SEM hebben we besloten dat we dat in Middelburg ook gaan doen. Omdat de SEM niemand kon vinden om als roetveegpiet mee te lopen, hebben we dit zelf geregeld."