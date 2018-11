Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Saïd Bouzambou in voorselectie Oranje

Saïd Bouzambou uit Oost-Souburg is door bondscoach Max Tjaden opgenomen in de voorselectie van het Nederlands zaalvoetbalteam. Oranje speelt op zondag 2 en dinsdag 4 december twee oefeninterlands in Sittard tegen Tsjechië.

Saïd Bouzambou (foto: Orange Pictures) Bouzambou maakt deel uit van de 24-koppige voorselectie van Oranje. Hij is de enige speler van eredivisionist Groene Ster uit Vlissingen die deel uitmaakt van de voorselectie. De oefeninterlands worden gespeeld in aanloop naar het WK-kwalificatietoernooi. Eind oktober was Bouzambou ook al van de partij toen Nederland twee oefenwedstrijden tegen Zweden speelde. Daarin was Bouzambou tweemaal trefzeker.