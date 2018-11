Deel dit artikel:













Wietkwekerijen opgerold in Nieuwerkerk en Kamperland

De politie heeft vandaag twee hennepkwekerijen opgerold. Eerst één met 220 planten in een woning aan de Brouwersstraat in Nieuwerkerk, en daarna eentje met 110 planten in een bedrijfspand met woning erboven aan de Veerweg in Kamperland.

(foto: HV Zeeland) De bewoners van de twee panden hebben van hun verhuurder te horen gekregen dat ze hun huis uit moeten. Ze zullen ook nog door de politie worden gehoord. De planten die in Nieuwerkerk en Kamperland werden gevonden zullen worden vernietigd.