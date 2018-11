65 kilometer per uur te hard bij grote politiecontrole (foto: ANP)

Balletjespistool

In Zeeuws-Vlaanderen werd gecontroleerd op het Mauritsfort in Hoek en op de Gentsevaart in Kapellebrug. Een 19-jarige man uit Axel en een 18-jarige man uit Sluiskil werden aangehouden omdat zij een op een vuurwapen lijkend voorwerp in hun voertuig hadden. Het was een balletjespistool. In Zeeuws-Vlaanderen werd ook nog een bestuurder op de bon geslingerd die 40 km/u te hard reed. Daarnaast werden nog twaalf boetes uitgeschreven.

In de gemeente Borsele werd het verkeer dat uit de Westerscheldetunnel kwam gecontroleerd. Zes bekeuringen werden gegeven en er werd een personenauto in beslag genomen.

Walcheren

Op Walcheren stond de politie op twee plekken: de Duitslandweg in Ritthem en op de Sloeweg-Noord in de richting van de Westerscheldetunnel. Daar werden onder andere snelheidsboetes uitgedeeld. Ook werden er mensen bestraft voor een verlopen APK en rijbewijs, het niet dragen van een gordel, bumperkleven en het overschrijden van een verdrijvingsvlak.