In Zeeland blijft Zwarte Piet meestal zwart

De Zeeuwse Sinterklaascomités houden om twee redenen vast aan Zwarte Piet. In eerste instantie vanwege de traditie, maar daarnaast zitten de meeste comités met de 'herkenbaarheid' van de pieten in hun maag.

Onherkenbare pieten

Stichting Activiteiten Souburg maakt al jaren gebruik van een grote groep vrijwilligers die het ieder jaar een feest vinden om Piet te mogen spelen. Voorzitter Ellen Suurmond volgt de ontwikkelingen binnen de landelijke intocht van de NTR op de voet en koppelt dat regelmatig terug richting alle vrijwilligers. "Wij hebben er samen met de Pieten voor gekozen om onherkenbaar aan de intocht deel te nemen. En als wij als comité er toch voor kiezen om in de toekomst te gaan werken met roetveegpieten, stopt minimaal een derde van onze pieten. Dat is dus een probleem."

De andere Zeeuwse Sinterklaascomités hebben hetzelfde probleem. De meeste pieten vinden het juist erg leuk om één keer per jaar een rol te mogen spelen, waarbij ze lekker gek kunnen doen en niet worden herkend door zowel kinderen als volwassenen.

Herkenbaarheid

Willem Allewijnse speelt al zo'n 25 jaar met veel plezier Zwarte Piet. "Ik vind het geweldig om Piet te spelen. en dat komt mede doordat ik onherkenbaar ben. Als ik dan als roetveegpiet de kade opstap, denk ik dat het voor m'n kleindochter en haar klasgenootjes niet meer geloofwaardig is. En daarnaast zijn veel pieten ook actief als vrijwilliger in het verenigingsleven. Die worden daarna dan ook herkend en dat gaat dus niet werken."

Een oplossing voor het probleem rondom de herkenbaarheid zou kunnen zijn om Pieten in te zetten in andere dorpen en steden. Een soort van uitwisselingsproject. Maar de meeste Zeeuwse Sinterklaascomités vinden vinden dit geen goede oplossing. Ook Stichting Activiteiten Souburg deelt deze mening. Suurmond: "Wij werken met een groep Pieten die dit al jaren samen doen. Het is één grote familie. En ik denk dat de bereidheid om in een ander dorp te gaan lopen er niet is. Dit is namelijk hun dorp waar ze iedereen kennen."

Anonieme rol

Ook Alewijnse vindt het geen goed idee. "Het zou een oplossing kunnen zijn, maar het leuke van Piet spelen in je eigen omgeving is natuurlijk dat je vanuit een anonieme rol mensen kan aanspreken op herkenbare punten."

Standpunt Anti Discriminatie Bureau

Bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland zijn in de loop van de jaren een groot aantal klachten binnengekomen over de rol van Zwarte Piet. Het bureau vindt dat de voorstanders van Zwarte Piet hun ogen niet gesloten moeten houden voor de racistische elementen in het feest. Door er met elkaar over te blijven praten, hoopt het bureau dat er mogelijkheden ontstaan om Zwarte Piet te veranderen in een figuur waar iedereen mee kan leven.

De discussie moet volgens ADB Zeeland ook niet alleen worden gevoerd binnen de verschillende sinterklaascomités. De Zeeuwse gemeenten moeten daarin een veel grotere rol gaan spelen.

