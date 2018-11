Bestelauto gemeente betrokken bij ongeluk Driewegen

Aanrijding in Driewegen (foto: HV Zeeland)

Één van de betrokken voertuigen was een bestelauto van de gemeente Borsele. De inzittende van het andere voertuig is volgens HV Zeeland met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de gewonde is niets bekend.

Een bergingsbedrijf heeft de auto's meegenomen. De toedracht van de botsing is niet bekend.