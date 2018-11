Deel dit artikel:













Judoka Sam van 't Westende wil medaille voor eigen publiek

Judoka Sam van 't Westende gaat zaterdag voor een medaille tijdens The Hague Grand Prix. "Ik voel me goed en ben fit. Het zou mooi zijn als ik het jaar voor eigen publiek kan afsluiten met een medaille", stelt de Vlissinger die uitkomt in de categorie tot 73 kilogram.

Judoka Sam van 't Westende wil medaille voor eigen publiek (foto: Omroep Zeeland) Olympische droom Van 't Westende wil daarnaast vooral punten bij elkaar judoën om zijn droom straks te kunnen verwezenlijken: uitkomen op de Olympische Spelen van Tokio 2020. De judoka staat momenteel 28e en moet daarvoor minimaal tien plaatsen stijgen op de wereldranglijst. "Ook daarom is dit internationale toernooi heel belangrijk", vervolgt hij. "Maar dat geldt voor de toernooien straks helemaal. Het eerstkomende half jaar tellen de punten nog voor 50 procent mee, daarna voor 100 procent." Het gehele radiofragment met judoka Sam van 't Westende hoor je hieronder ITEM Judoka Sam van 't Westende Topjudo Het toernooi in Den Haag wordt komend weekend voor de tweede keer gehouden en behoort tot de vijftien belangrijkste evenementen in het internationale topjudo. Veel toppers zijn van de partij.