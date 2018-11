Hoek op volle oorlogssterkte tegen ONS Sneek

Hoek-verdediger Lionel Fitsch keert terug in de selectie (foto: Orange Pictures)

"We spelen nog vijf duels tot aan de winterstop", zegt De Nooijer. "We spelen drie keer thuis. Ik hoop dat we een mooie reeks kunnen neerzetten."

De Nooijer beschikt morgen ook weer over Reguillo Vandepitte, Lionel Fitsch en Kyle Doesburg, die er om uiteenlopende redenen niet bij waren in de laatste wedstrijd van Hoek tegen DVS'33.

"Jelle Klap heeft wel weer de hele week meegetraind, maar de wedstrijd komt nog te vroeg voor hem", aldus De Nooijer, die Levi Mombarg, Sven Mbikulu en Sidy Ceesay met het tweede elftal meestuurt morgen.

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 11-27 2. Quick Boys 11-25 3. DVS'33 11-22 4. Jong FC Groningen 11-21 5. Harkemase Boys 11-19 6. ONS Sneek 11-19 7. Hoek 11-19

"ONS Sneek is een lastige, defensieve ploeg. Ze hebben weinig goals tegen en de laatste drie duels gewonnen", zegt De Nooijer over de tegenstander. Hoek is dit seizoen nog ongeslagen op eigen veld.

In het seizoen 2014-2015 speelden Hoek en ONS Sneek voor het laatst tegen elkaar. In de toenmalige Topklasse was Hoek twee keer de sterkste. In Friesland werd met 1-4 gewonnen. In Hoek werd het 2-1.

Hoek - ONS Sneek begint om 14.30 uur op Sportpark Denoek. Beelden van de wedstrijd zijn 's avonds te zien op Omroep Zeeland TV en internet.