Kunstmestfabriek Yara investeert 40 miljoen in onderhoud

Tijdens de stop lopen er zo'n duizend extra medewerkers rond die helpen met de onderhoudswerkzaamheden. Omdat zij de veiligheidsregels van het bedrijf nog niet goed kennen is er speciaal een zogenoemde Safety Street aangelegd. "Daar kunnen de nieuwe werknemers oefenen met werkzaamheden uit de praktijk en inzicht krijgen in hoe ze veilig te werk moeten gaan", zegt productiemanager van de ammoniakafdeling Arvid de Weweire:

Het grootste aandeel van de investering is bedoeld om de fabrieken up-to-date te houden zodat ze in de toekomst langer meegaan. "Daarnaast worden verschillende leidingen, vaten en katalysatoren vervangen zodat er in de toekomst sneller en makkelijker mee gewerkt kan worden", zegt De Weweire.

Medewerkers van Yara voeren onderhoudswerkzaamheden uit (foto: Omroep Zeeland)

Als de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond vertrekken de duizend medewerkers weer en wordt de Safety Street weggehaald. Om de zes jaar is zo'n groot onderhoud verplicht om de veiligheid te waarborgen. Het bedrijf hoopt de fabrieken vanaf volgende week weer te kunnen gebruiken.

