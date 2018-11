'De telefoongids mag niet weg van mij'

Op straat in Vlissingen zegt een jongen de laatste gids te willen inlijsten. "Ja, dat is toch nostalgisch. Ik hou van verzamelen en misschien is het ooit geld waard." Hij gaat de telefoongids niet missen: "Ik zoek nu alles op via het internet, dan is zo'n papieren boek niet meer echt nodig."

Veel ouderen vertellen dat zij het boek wel gaan missen. "Het telefoonboek is heel handig om even snel een nummer op te zoeken." Voor veel ouderen wordt het lastig om over te schakelen naar internet. "Ik gebruik de gids dagelijks, als ik even een nummer van een zaak moet opzoeken bijvoorbeeld." Een vrouw die naast haar staat vult haar vriendin aan: "De ouderen zijn overal de dupe van."

Zeeuwen gaan de telefoongids missen (foto: Omroep Zeeland)

Veel mensen hebben wel het besef dat de telefoongids voor ouderen handig is. "Ik vind het niet jammer voor mijzelf, maar de ouderen die gaan de gids wel missen, denk ik", zegt een mevrouw. Zeeuwen die je op straat aanspreekt vinden het toch wel jammer dat de gids verdwijnt. De één omdat hij de gids dagelijks gebruikt, de ander omdat het jammer is dat voorwerpen van vroeger verdwijnen.

Lees ook:

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.