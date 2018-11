Deel dit artikel:













Geen verbetering in Zeeuwse treinverbinding

De lobby voor een verbeteringen op het Zeeuwse spoor heeft niets opgeleverd. Statenlid Ralph van Hertum (PvdA) had aandacht gevraagd voor een kortere overstaptijd in Roosendaal, een directe trein vanuit Zeeland naar Schiphol en meer treinen in de spits.

Station Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) In een gesprek met gedeputeerde Harry van der Maas deed de NS hierover geen toezeggingen. De situatie op het spoor zou hiervoor te complex zijn. Sinds december 2016 is er geen rechtstreekse treinverbinding vanuit Zeeland naar Schiphol. Reizigers moeten nu overstappen in Rotterdam of Leiden en zijn daardoor langer onderweg. Vorig jaar werd de spitstrein ingevoerd. Deze zorgt in de ochtend- en avondspits voor een snellere verbinding, omdat die de kleinere stations overslaat. Lees ook: NS maakt vertrektijden van de spitstrein bekend