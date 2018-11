Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afschieten wilde katten van de baan

Er is geen politiek draagvlak om verwilderde katten in Zeeland af te schieten. Dat bleek vandaag in de statencommissie Ruimte, waar partijen over het voorstel spraken. Het voorstel komt nog wel aan de orde in de algemene statenvergadering begin december, maar dat is meer voor de vorm.

Volgens de partijen is niet duidelijk hoe groot het probleem is, en óf er wel een probleem is. Duidelijk werd wel dat het onderwerp zeer gevoelig ligt in Zeeland. Een actievoerder overhandigde tijdens de vergadering een petitie met duizenden handtekeningen tegen de afschot. Natuurmonumenten Het verzoek om verwilderde katten af te kunnen schieten komt van Natuurmonumenten en faunabeheer Zeeland. Volgens hen richten verwilderde zwerfkatten grote schade aan onder weidevogels. Hoe groot is die schade dan, wilden verschillende partijen in de statencommissie Ruimte weten van verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht. Scheldekat Aan het begin van de vergadering waren er verschillende sprekers namens dieren- en kattenbeschermingsorganisaties, waaronder stichting Scheldekat, Volgens de organisaties hoeven katten niet te worden afgeschoten. Ze kunnen ook worden gevangen, daarna gecastreerd en gesteriliseerd worden, en daarna als 'muizenvangers' naar boerderijen, bedrijventerreinen en maneges. Politieke partijen kiezen liever voor deze optie, bleek tijdens de vergadering. Alleen de ChristenUnie gaat mee in het afschieten van de verwilderde katten. "Organisaties hebben de provincie benaderd omdat er een probleem is." Ook gedeputeerde Schönknecht constateert dat er geen politieke meerderheid is voor de afschot va katten: