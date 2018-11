Kickbokser Rico Verhoeven laat scholieren zweten

Het bezoek van de wereldkampioen was een beloning voor de deelname aan de '10@10 Challenge' tijdens de Nationale Sportweek in september. De leerlingen van 309 basisscholen in Nederland werden uitgedaagd om elke dag om tien uur een workout te doen van tien minuten. Één van de scholen kreeg Rico Verhoeven op bezoek.

Super aardig

"Wij zijn echt heel blij dat wij werden geloot door Rico", roepen een paar leerlingen in koor. "We zien hem altijd op tv, dus is het leuk om hem een keer in het echt te zien. Hij is super aardig!"

(foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de workout laat Rico op luchtige wijze weten dat het niet alleen leuk is om te bewegen, maar ook belangrijk. "Kinderen zitten tegenwoordig vaak achter de computer of kijken Netflix. Maar ze moeten ook bewegen, naar buiten om te spelen en te sporten. En ze moeten gezond eten", zegt de topsporter.

Bewegen is essentieel

Na een kwartier springen en stoten waren alle leerlingen en leerkrachten behoorlijk uitgeput en zwaar onder de indruk van Rico. "Hoe dichter je bij hem komt, hoe gespierder hij wordt", zegt directeur Peter Goudappel lachend. Hij vindt het net als Rico belangrijk om kinderen de gelegenheid te geven om te kunnen bewegen. "Daarna zijn kinderen ook weer scherper en kunnen ze meer informatie oppakken, dus beweging is gewoon essentieel".

Na afloop van de workout mocht echt iedereen met Rico op de foto en nam hij een filmpje op voor zijn Instagramaccount. Ook Omroep Zeeland maakte een story voor Instagram, die nog tot morgenmiddag te zien is.

(foto: Omroep Zeeland)

