'Stap eens binnen in een galerie, iedereen is welkom'

Kunstenares en eigenaresse Rinneke van Looveren van kunstgalerie De Zwarte Kat in Axel stelt haar deuren met plezier open voor het publiek. "Door aan het Landelijk Atelierweekend mee te doen krijg je toch iets meer bekendheid in de regio. Daarnaast hoop ik dat de drempel om eens een kijkje te nemen in een atelier of galerie wordt verlaagd. Iedereen is namelijk welkom."

Van Looveren woont al jaren in Hengstdijk, waar ze ook haar atelier heeft. Ze was al geruime tijd op zoek naar een geschikte ruimte in de buurt waar ze haar werk kan exposeren. "Een jaar geleden zagen mijn man en ik dit pand in het centrum van Axel en ik was meteen verliefd. Mensen in onze omgeving verklaarden ons voor gek toen we het kochten, maar inmiddels zijn we een jaar verder en weten veel mensen m'n galerie al te vinden."

Kleurrijk

De kunstenares maakt over het algemeen grote kunstwerken, waarbij ze gebruik maakt van olieverf. "Ik vind het altijd moeilijk om kunst in een hokje te plaatsen, maar over het algemeen kun je zeggen dat ik abstracte kunst maak, met uitstapjes richting figuratieve kunst. Het is in ieder geval kleurrijk. Dat vind ik namelijk erg belangrijk." Daarnaast vindt ze het zo nu en dan ook erg leuk om te beeldhouwen. "Lekker in de tuin prutsen met materiaal, heerlijk."

Het is nog niet zo dat van Looveren kan leven van haar kunst. "In de jaren zestig en zeventig was het voor kunstenaars veel makkelijker om het hoofd boven water te houden. Maar tegenwoordig is dat lastig. De concurrentie is moordend, want iedereen noemt zich tegenwoordig kunstenaar en verkoopt hun werk via internet."

Werk in de zorg

Van Looveren combineert het schilderen en beeldhouwen met werken in de zorg. "Ik vind het een fijne combinatie. Als ik thuiskom vind ik het heerlijk om mezelf terug te trekken in m'n atelier om te gaan schilderen. Ik sluit me dan voor alles en iedereen af en ben alleen maar gefocust op m'n werk."

Landelijk Atelierweekend

In totaal doen er meer dan 400 beeldend kunstenaars in heel Nederland mee en openen hun deuren voor het publiek. Het evenement maakt deel uit van de Nationale Kunstweek en wordt georganiseerd door Stichting Kunstweek.