GOES wil aansluiting met top drie houden

Tim de Winter (archieffoto) heeft knieklachten. Het is onduidelijk of hij een hele wedstrijd kan spelen. (foto: Orange Pictures)

Bij GOES zijn de meeste spelers (op de langdurig geblesseerden na) weer fit.

Tim de Winter

Alleen Tim de Winter is nog helemaal fit. De middenvelder kon door overbelasting (knie) de afgelopen wedstrijden niet de volledige negentig minuten spelen. "Tim heeft wel getraind deze week, maar het zit nog niet helemaal lekker. Binnenkort wordt er voor de zekerheid ook een MRI-scan gemaakt om te kijken of er toch niet iets mis is", zegt Veenstra. De Winter is een vaste waarde in de basisopstelling.

De korte competitieloze periode is door Veenstra gebruikt om even gas terug te nemen. Daardoor konden spelers die kampten met lichte klachten weer herstellen.

5-3-2

Toch speelde Veenstra nog een oefenduel tegen zijn oude club Zeelandia Middelburg. Daarin experimenteerde hij met een 5-3-2-systeem. "Eind vorig seizoen moest ik door blessures opeens 4-4-2 gaan spelen. Dat wil ik voor zijn. Daarom hebben we dit nu alvast geoefend." GOES speelt het hele seizoen al in systeem met drie spitsen..

Tegenstander TEC is een van de betere ploegen in de Derde Divisie zegt Veenstra. "Dit is misschien wel een ploeg voor de Tweede Divisie. Net als Jong FC Volendam. Het is een goede ploeg."

Contractverlenging

Of Veenstra bij GOES zijn contract verlengd is nog niet duidelijk. De trainer had eind oktober een eerste gesprek met de Bevelandse club. Eind deze maand volgt een tweede gesprek waarin wellicht meer duidelijk wordt.

Derde Divisie

stand 1. TEC 11-26 2. Jong FC Volendam 11-25 3. UNA 11-22 4. GOES 11-21 5. Dongen 11-21

14.00 uur

GOES tegen TEC begint zondag op Sportpark Het Schenge niet om 14.30 uur, maar om 14.00 uur. TEC kan de eerste periodetitel winnen. GOES is daarvoor uitgeschakeld. Beelden van de wedstrijd kun je die dag op Omroep Zeeland TV en internet bekijken.