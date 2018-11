Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groene Ster in slotminuut onderuit tegen Volendam

De zaalvoetballers van Groene Ster zijn er in de eredivisie niet in geslaagd drie punten mee te nemen uit Volendam. De ploeg van trainer Samir Yaaqobi verloor in de laatste minuut van de Noord-Hollandse formatie: 5-4.

Groene Ster-trainer Samir Yaaqobi (foto: Paul ten Hacken) Groene Ster begon niet goed aan het duel in het vissersdorpje. De thuisploeg kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Voor de rust zorgde Salim Sandee nog voor de aansluitingstreffer. Na de break vergrootte Volendam de marge weer naar twee. De broers Bouzambou, Said en Hoessein, zorgden voor de 2-3 en de 3-3. In het slot van de wedstrijd kwam Volendam opnieuw op voorsprong. Groene Ster liet het er niet bij zitten en richtte zich nog één keer op wat resulteerde in de gelijkmaker van Khalid El Hattach. Toch kon de Vlissingse ploeg geen punten meenemen naar Zeeland. In de slotminuut sloeg Volendam opnieuw toe en won met 5-4. Door dit resultaat staat Groene Ster nu op de zevende plek in de eredivisie. Volgende week speelt Groene Ster de thuiswedstrijd tegen ZVV Eindhoven.