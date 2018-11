Deel dit artikel:













Twee automobilisten betrapt op drugsgebruik

In Middelburg en in Oostburg heeft de politie gisteravond automobilisten betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De een had cocaïne gebruikt en de ander wiet. Beiden krijgen een proces-verbaal.

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland) Beide bestuurders liepen tegen de lamp toen ze bij een controle een speekseltest moesten doen. In Oostburg ging het om een 21-jarige man uit Schoondijke die op de Maagdenburgweg werd aangehouden. In de auto van de man werd een sterke henneplucht geroken. Hij had ook nog een verboden vouwmes bij zich. Een 21-jarige Middelburgse werd gecontroleerd op de Torenweg in Middelburg waar ze te hard reed. De vrouw bleek te veel te hebben gedronken en ze testte ook nog positief op het gebruik van cocaïne. Ze heeft haar rijbewijs moeten inleveren.