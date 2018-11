Vrouw gewond bij fazantenjacht in Rilland

Vrouw krijgt hagelkogeltjes in gezicht in Rilland (foto: 112 Midden-Zeeland)

De vrouw hoorde bij een groepje ervaren Brabanders dat vlak bij de grens op fazantenjacht was.

Rond 11 uur legde een van de jagers aan om een fazant die uit een boom fladderde te schieten. Volgens de politie werd de vrouw mogelijk geraakt door afketsende hagelkorreltjes.

Geen opzet

Volgens de politie was er geen sprake van opzet of een misdrijf en raakte de vrouw alleen lichtgewond. Voor alle zekerheid is ze wel onderzocht in het ziekenhuis.