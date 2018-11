Deel dit artikel:













GP Den Haag eindigt voor Van 't Westende in derde ronde

De derde ronde bij de Grand Prix in Den Haag is voor judoka Sam van 't Westende het eindstation geworden. De Vlissinger verloor in die ronde van de Rus Denis Iartcev op ippon.

Sam van 't Westende uitgeschakeld in derde ronde - archieffoto (foto: Orange Pictures) De dag begon nog goed voor Van 't Westende. In de eerste ronde nam hij het op tegen de Gambiaan Faye Njie. De Vlissinger, die uitkomt in de categorie tot 73 kilogram, versloeg Njie in zijn thuisland. Daarna nam Van 't Westende het op tegen Iulian Peatiscovschi uit Moldavië. Hij legde hem op zijn rug en won op ippon. In de derde ronde overkwam Van 't Westende zelf dat hij op zijn rug werd gegooid door de Rus Iartcev. Daardoor werd Van 't Westende uitgeschakeld en zit zijn seizoen erop. Zijn beste prestatie dit seizoen was de derde plek en dus een bronzen medaille in de Grand Prix van Tbilisi.