De Bruijn onderuit in achtste finale Wereldbeker Seoul (foto: OZ)

De Bruijn speelde in vergelijking met zijn vorige partijen op het toernooi in Seoul een stuk minder. Hij kwam tot een gemiddelde van 1.190. Kim speelde daarentegen juist een erg sterke partij. Hij had een gemiddelde van 1.904. Het tweede hoogste van alle achtste finalisten.

Toch kan De Bruijn terugkijken op een goed toernooi. De driebander, die in competitieverband uitkomt voor Dallinga uit Sluiskil, haalde met de achtste finale zijn beste resultaat van het jaar.