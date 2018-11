Actie voor behoud supermarkt in Vlissings Middengebied

(foto: Omroep Zeeland)

Op de actieborden staat "Geen sluiting van deze laatste voorziening zonder goede vervanging". Veel van de actievoerders wonen boven de winkel en hebben bewust voor die plek gekozen. "Ik ben hier drie jaar geleden pal boven de Lidl komen wonen, omdat ik een supermarkt in de buurt wilde hebben voor als ik eventueel slechter ter been ga worden," zegt een oudere mevrouw. "Straks moet ik verder weg en als je dan geen vervoer hebt, wat moet je dan?"

Verschrikkelijk

Het vervoer naar andere supermarkten of de nieuwe, grote Lidl op bedrijventerrein Baskenburg is voor meerdere mensen een groot probleem. "Ik vind het verschrikkelijk dat "ie weggaat. Nu heb ik nog een autootje, maar veel mensen hebben dat niet en zijn slecht ter been" vertelt een andere dame op leeftijd. "Ik hoop dat het niet doorgaat, maar ik heb er een hard hoofd in."

Als ik hier niet naartoe kan, zie ik niemand meer" Actievoerder

De actie voor de supermarkt werd georganiseerd door Sjaak Rijkse die in de gemeenteraad zit namens de SP. "Wij zijn tegen centralisatie van de supermarkten en voor spreiding van supermarkten in de buurten. Dat is ook de visie van de gemeente, want dat is vastgelegd in de supermarktstructuurvisie die vorig jaar is aangenomen. De sluiting van deze Lidl is dus aanleiding voor ons om vragen te stellen en in actie te komen,"

Actie voor behoud van Lidl (foto: Omroep Zeeland)

De online petitie van de SP tegen de sluiting is al meer dan 100 keer ondertekend en tijdens de actie van vandaag worden ook handtekeningen opgehaald. "Die worden dinsdag aan wethouder De Jonge overhandigd zodat hij die aan Lidl kan geven tijdens het gesprek dat op dinsdagavond tussen beide partijen plaatsvindt,"aldus Rijkse.

De meeste actievoerders hopen dat Lidl terugkomt op het besluit de winkel te sluiten. Als dat niet gebeurt, moet er zo snel mogelijk een andere winkel komen. Voor de dagelijkse boodschappen natuurlijk, maar ook voor het dagelijkse praatje van veel omwonenden. "Ik werd echt depressief van het nieuws van de sluiting," zegt een vrouw met een fiets vol Lidl-tassen. "Ik ben slecht ter been en kom weinig buiten, behalve om boodschappen te doen. Dan maak ik ook altijd een praatje met de mensen die ik tegenkom. Als ik hier niet naartoe kan, zie ik niemand meer".