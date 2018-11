Middelburgse kinderen malen niet om roetveegpiet

Middelburg had de roetveegpieten uitgenodigd omdat een gevarieerd pietenbestand een wens is van de gemeente. De SEM verzet zich tegen die opstelling en wil de intocht eigenlijk alleen met Zwarte Pieten doen.

Apart bootje

Dat het nog geen liefde op het eerste gezicht was, werd duidelijk bij het apart binnenvaren van de roetveegpieten in de haven van Middelburg. Aan de wal werden Sinterklaas en uiteindelijk alle Pieten welkom geheten door honderden kinderen met hun ouders.

De stoomboot en het bootje met de roetveegpieten (foto: Omroep Zeeland)

Op de wal gingen de Zwarte Pieten en de roetveegpieten in elkaar op en deelden ze zij aan zij pepernoten en snoepjes uit. Tot grote vreugde van de kinderen. Die maakten geen enkel probleem van de aanwezigheid van de roetveegpieten.

Het viel ze op dat ze wat minder donker waren dan de echte Zwarte Pieten, maar dat het snoep dat ze kregen precies hetzelfde smaakte.

