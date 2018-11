Doesburg goud waard voor Hoek dat ONS Sneek verslaat

Kyle Doesburg benut de penalty voor Hoek (foto: P. Maljaars)

Flink wat wijzigingen maakte trainer Dennis de Nooijer in de basisopstelling van Hoek ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen DVS'33 (4-2 nederlaag). Zo keerden Tiebosch, Vandepitte, Doesburg en Fitsch terug bij de eerste elf ten koste van Wijkhuijs, Van Renterghem, Van den Bergh en Nyemb.

Met die jongens in de basis begon Hoek goed aan het duel met de bezoekers uit Friesland. Zinho Chergui was na drie minuten al dichtbij de openingstreffer toen hij de lat raakte uit een vrije trap. De Jager kreeg na twintig minuten spelen een goede kans die hij aflegde op Gianni Tiebosch, maar hij schoot net over.

De openingstreffer kwam na 32 minuten spelen op naam van Kyle Doesburg. De clubtopscorer van Hoek benutte een strafschop nadat Rik Impens was neergelegd in het zestienmetergebied.

Ommekeer

Waar Hoek in de eerste helft het betere van het spel had, kwam ONS Sneek in de tweede helft veel beter voor de dag. Yume Ramos schoot na tien minuten spelen een strafschop tegen de touwen en vlak daarna kreeg oud-prof Martijn Barto een grote kans op de 1-2, maar gelukkig voor Hoek miste de ex-spits van SC Cambuur.

Toch richtte Hoek zich na die tegenslag weer op. De voorsprong kwam wel letterlijk uit de lucht vallen toen een kwartier voor tijd Doesburg een voorzet van Lionel Fitsch binnen kopte. Impens kreeg daarna een goede mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen, maar zijn inzet kwam op de lat.

Later vanavond zijn hier beelden te vinden van de wedstrijd

Scoreverloop

1-0 Doesburg (32/pen)

1-1 Ramos (56/pen)

2-1 Doesburg (72)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Chergui, Tiebosch, Vandepitte, Impens, De Jager (Nyemb/78, Wijkhuis/89), Doesburg, Constansia