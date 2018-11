Invaller Van Keulen bezorgt Kloetinge de overwinning

Valentijn van Keulen schreeuwt het uit na zijn treffer (foto: Kloetinge Fanatics)

Brielle-Kloetinge was het duel tussen de nummers negen en zeven van de ranglijst, maar beide ploegen staan qua punten gelijk, en dat was aan de wedstrijd te merken. Twee keer eerder speelden beide clubs in de competitie tegen elkaar en ook die onderlinge verhoudingen zijn precies gelijk. Brielle won vorig seizoen met 3-1 en Kloetinge won twee seizoenen daarvoor met 0-2. Het ging dan ook gelijk op in de Zuid-Hollandse plaats. In de eerste helft had Brielle licht overwicht maar het bleef 0-0.



Matchwinner

In de tweede helft kwamen er wel kansen, maar het duurde tot een kwartier voor tijd toen invaller Valentijn van Keulen scoorde voor de groen-witte formatie. Met deze 0-1 zege klimt Kloetinge naar de vijfde plaats op de ranglijst, op vier punten achter koploper SHO.





Scoreverloop

0-1 Van Keulen (76)



Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, De Wild (Janson/60), Van den Dries, Van Tiggele (Van Keulen/66), Van der Poel, Van Vooren, De Leeuw (Van Vossen)