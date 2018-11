De Meeuwen vergeet zichzelf te belonen tegen BVCB

Menno de Nooijer De Meeuwen (foto: Piet Kluijfhout)

De Meeuwen begon sterk aan de wedstrijd. Menno de Nooijer kreeg al snel een grote kans om de openingstreffer te maken, maar op amper drie meter van de goal wist hij het buitenkansje niet te verzilveren. De ploeg van Eikenhout bleef aandringen en zag een vrije trap van Jordan Francke net niet binnen gaan. Plotsklaps was daar BVCB met een kans die door Jeremy Stork werd benut. Zo kwam de thuisploeg enigszins tegen de verhoudingen op voorsprong. Ook na deze teleurstelling, was De Meeuwen de gevaarlijkste ploeg in Bergschenhoek. De Nooijer kreeg vlak voor rust nog een dot van een kans nadat zijn bal op de lat belandde.



Na het rustsignaal ging De Meeuwen verder waar het de eerste helft mee begonnen was: kansen creëren. Opnieuw was De Nooijer gevaarlijk, maar hij zag zijn schot deze keer naast gaan. Na bijna twintig minuten floot de scheidsrechter naar de stip en mocht De Meeuwen een penalty nemen. De Nooijer maakte zo de treffer waar hij al heel de wedstrijd naar op zoek was. De ploeg uit Zoutelande ging op zoek naar de winnende treffer, maar BVCB gaf weinig ruimte meer weg. Een kwartier voor tijd moest de thuisploeg echter verder met tien man nadat Tim Venloo zijn tweede gele kaart had gekregen. De Meeuwen kwam niet meer toe aan een slotoffensief en moest zich tevreden stellen met een punt.



Omdat concurrent RVVH wist te winnen, verkleinden zij de achterstand op De Meeuwen naar een punt. De ploeg van Eikenhout blijft een na laatste in de rangschikking.

Scoreverloop

1-0 Stork (22)

1-1 De Nooijer (63/pen)

Bijzonderheden

Tim Venloo van BVCB moest in de 78e minuut het veld verlaten na zijn tweede gele kaart.

Opstelling

Kerkhove, Houterman (Eikenhout/85), Boogaard, Luteijn, Huibregtse, Pentury, Van de Woestijne, Melis, Francke, De Nooijer, Dek (Langezaal/46)