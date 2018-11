Pleijte en Verschuure winnaars Hobbeldebobbelloop

(foto: Omroep Zeeland)

Tim Pleijte had voor zijn overwinning bijna 41 minuten nodig. Op de tweede plaats eindigde Huub van Noorden uit 's Heer Abtskerke, op ruim anderhalve minuut van Pleijte. Van Noorden won de wedstrijd vorig jaar. Yunas Stitan uit Dreischor legde beslag op de derde plaats op ruim twee minuten van winnaar Pleijte.



Vrouwen

De overwinning bij de vrouwen ging naar Monique Verschuure uit Yerseke. Zij had voor de 11 kilometer lange wedstrijd ruim 51 minuten nodig. Elsbeth Haasnoot uit Middelburg kwam als tweede over de finish in de badplaats op bijna vijf minuten achterstand van Verschuure. Lydia Kleinjan uit Goes werd derde.





Uitslag Hobbeldebobbelloop, Zoutelande

Mannen, 11 kilometer 1. Tim Pleijte (Vlissingen) 40.58' 2. Huub van Noorden ('s Heer Abtskerke) 42.33' 3. Yunas Stitan (Dreischor) 43.02'

Uitslag Vrouwen