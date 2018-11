Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 17 november

De laatste speelronde van de eerste periode leverde een aantal Zeeuwse periodekampioenen op: Terneuzense Boys, Walcheren, Lewedorpse Boys en Duiveland. Daarnaast waren er ook zeges voor Hoek en Kloetinge.

Derde Divisie A

Door twee treffers van clubtopscorer Kyle Doesburg pakt Hoek een overwinning op ONS Sneek. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer stijgt naar de vierde plaats in de Derde Divisie A.

1e klasse B

Valentijn van Keulen werd de matchwinner bij Brielle-Kloetinge. De middenvelder schoot een kwartier voor tijd de enige treffer van het duel tegen de touwen. De Meeuwen kreeg veel kansen tegen BVCB, maar bleef hangen op een 1-1 gelijkspel.

2e klasse E

De periodetitel van Terneuzense Boys kwam door een 0-4 zege op MZC'11. Treffers kwamen van Miroslav Peric (twee keer), Wouter Faasse en Bart van Fraeijenhove. Serooskerke blijft in het spoor van de koploper. Alex Jobse zorgde met twee goals en een assist op Robbie Sturm dat zijn ploeg Tholense Boys versloeg. Bij Oostkapelle - Yerseke was de rode kaart een veelvuldig getoond accessoire. In de eerste helft zagen Arjen Dingemanse van Yerseke en Niels van Helleman van Oostkapelle de kaart getrokken worden. In de tweede helft moest Martijn Koole van Yerseke ook nog het veld verlaten. De wedstrijd werd met 5-1 gewonnen door Oostkapelle mede door twee treffers van Maarten Hazelaar.

3e klasse A

Walcheren heeft na acht duels nog altijd alle wedstrijden gewonnen. Vandaag leverden treffers van Jeremy Spelier en Gino Zuppelli een periodekampioenschap op. VCK had geen kind aan De Noormannen vanmiddag, mede door twee treffers van Robin van Eenennaam werd het 1-4.

3e klasse B

WHS is de enige ploeg uit Zeeland die vandaag punten pakt. NOAD'67, ZSC'62 en Smerdiek verliezen allen.

4e klasse A

Lewedorpse Boys maakt geen fout vandaag en is de eerste periodekampioen. Domburg won met 6-1 van Spui. Sander Willemse was vier keer trefzeker, Chiel Maranus maakte er twee. Bij Nieuwland gaan de felicitaties naar Roy van Sluijs die zijn ploeg met een hattrick langs Cadzand loodste: 2-3. Cadzand is de enige ploeg in Zeeland die nog op nul punten staat.

4e klasse B

Het was niet echt een verrassing, maar juist dan moet je het toch doen: Duiveland pakt de eerste periodetitel. Vandaag won het met 8-1 van Waarde. De doelpuntenmakers: Joran Maliepaard (drie keer), Ronald Zwager, Luuk van Duijn, Hidde van Duijn, Dylan van Klinken en ook doelman Simon de Bruin deed een duit in het zakje. Hij scoorde een penalty.

1e klasse vrouwen

De dames van IJzendijke haalden flink uit vanmiddag. De ploeg won met 10-1 van DSVP uit Pijnacker. Drie vrouwen waren verantwoordelijk voor de tien doelpunten. Rosanne Lammers en Carmen Foks scoorden allebei vier keer. Thea de Blaaij was twee keer trefzeker.

2e klasse B

Sparta/JVOZ won vorige week al de periodetitel, maar versloeg vrijdag Berkel 2 al met forse cijfers.

