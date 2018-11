TOP komt langzaam op gang bij start zaalseizoen, maar wint wel

TOP Arnemuiden is begonnen aan het zaalseizoen (foto: Wendy Marteijn)

TOP kende een moeizame openingsfase. Tegenstander Meervogels deed niet onder voor de ploeg van Kees-Jan Oppe. Dat had TOP grotendeels aan zichzelf te wijten door het missen van twee strafworpen in het eerste kwartier van de wedstrijd. Diep in de eerste helft pakte de ploeg uit Arnemuiden toch het initiatief door op een 12-11 voorsprong te komen na een punt van Jeanine Marijs. Anita de Ridder en Jurgen Janse brachten de score vlak voor het rustsignaal op 14-12 in het voordeel van TOP.



Na de pauze was TOP de ploeg die het snelste uit de startblokken schoot. Jurriaan Bouwens maakte twee treffers en zorgde voor een comfortabelere voorsprong. Desondanks bleef Meervogels in de buurt nadat ook zij tweemaal achter elkaar wisten te scoren. TOP had echter het beste voor het slot van de wedstrijd bewaard en liep uit naar 23-17. De bezoekers konden het niet meer bijbenen en moesten lijdzaam toezien hoe TOP nog uitliep naar een 30-19 eindstand.

Later vandaag kunt u hier naar beelden kijken van de wedstrijd tussen TOP Arnemuiden en Meervogels.