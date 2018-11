Nep-kaartverkoper aangehouden in Oostkapelle

Aanzicht van Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

De man probeerde huis-aan-huis kaarten te verkopen. De opbrengst zou volgens hem gaan naar ernstig zieke kinderen. Verschillende inwoners van Oostkapelle die het verhaal van de man niet vertrouwden, schakelden de politie in. De agenten kwamen hem rond 19.30 uur tegen in de Schulenburg.

'Bekende oplichter'

Uit onderzoek bleek dat de stichting waarvoor hij de kaarten verkocht, volgens de politie, een zeer onprofessionele website had. Ook was de 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel in andere delen van het land al vaker in verband met oplichting gebracht.

De man zit nog vast en wordt vandaag verder gehoord door rechercheurs. Het pasje dat hij bij zich had, waarmee hij de legitimiteit van zijn collecte probeerde aan te tonen is in beslag genomen, evenals het geld dat hij tot nu toe met de verkoop van kaarten had verdiend.