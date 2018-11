Vlissingers veroorzaken overlast in Terneuzen

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Het begon ermee dat een bewoner van de Kerkhoflaan in Terneuzen de politie meldde dat twee mannen na een bezoek het vertikten om zijn woning te verlaten. De politie stuurde ze weg, maar was nog niet van de Vlissingers af.

Een uurtje later kwamen er berichten over overlast door de mannen. Er waren meldingen dat ze met een graafmachine door de straat zouden rijden en dat ze in een tuin vernielingen aanrichtten.

De Vlissingers zijn aangehouden en naar politiecel overgebracht.