Poolse onafhankelijkheid gevierd op het voetbalveld in Kwadendamme

Geen alledaagse voetbalwedstrijd vanmorgen in Kwadendamme. De wedstrijd tegen het tweede van GOES had een Pools tintje. Poolse spelers van Kwadendamme herdachten samen met hun teamgenoten de honderdste Poolse Onafhankelijkheidsdag.

Voor de wedstrijd, die Kwadendamme uiteindelijk met 7-1 won, klonk het Poolse volkslied, fanatiek meegezongen door Marius Moliej. Hij is de man die het Poolse feestje bedacht. Moliej speelt al jaren bij Kwadendamme en voelt zich daar erg thuis. "Direct bij de eerste training kwamen er al spelers naar me toe, en ze hebben mij heel erg geholpen", zegt hij. "Deze club voelt voor mij als familie, ook al ligt mijn hart ook nog in Polen." De Poolse Onafhankelijkheidsdag is een feestdag waarmee jaarlijks op 11 november wordt gevierd dat Polen in 1918 weer een soevereine staat werd. Hij hoort erbij Ruud de de Jonge, bestuurslid van vv Kwadendamme, hoefde niet lang over het verzoek van Marius na te denken. "Hij is belangrijk voor onze club en heeft veel voor ons gedaan", zegt hij. "Hij kon al vele keren hogerop, maar bleef toch bij ons. Met dit bijzondere evenement laten we hem nog eens merken dat hij echt bij ons hoort."