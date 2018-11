Vlissingen komt vroege achterstand niet meer te boven

Josimar Pattinama in actie voor VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

De start van Vlissingen in Alphen aan de Rijn was niet goed tegen de nummer negen van de ranglijst. Arjen Ouwendijk schoot al na drie minuten de bal achter Vlissingen-doelman Karim Ben Sellam. Vlissingen, dat speelde zonder de geblesseerde clubtopscorer Abdoe Abdenbi, heeft dit seizoen moeite met scoren en creëerde ook weinig gevaar in de eerste helft. Alphense Boys had wel een aantal goede kansen, maar gelukkig voor Vlissingen stond het vizier van de club niet echt scherp.

In de tweede helft was er een ander spelbeeld. Alphense Boys verdedigde en Vlissingen viel aan. Goede kansen waren er voor Josimar Pattinama, Said Bouzambou en Dangelo Martien. Maar de bal wilde er niet in. Vlissingen verloor met 1-0 door die vroege treffer van Ouwendijk. Door de nederlaag daalt Vlissingen nu naar de voorlaatste plaats in de hoofdklasse.

Scoreverloop

1-0 Ouwendijk (3)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Gooding, Martien, Bousantouh (Roose/43), Wolff, Pattinama, Bouzambou