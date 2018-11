GOES verliest van titelaspirant TEC

Ruben Hollemans in duel met een speler van TEC (foto: René van der Vliet)

Spelbeeld

In een enerverende eerste helft was TEC de betere ploeg. Zo kregen de bezoekers via ex-FC Groningen speler Serhat Koc een goede kans om de score te openen, maar zijn inzet belandde via de vingertoppen van doelman Brian Meulmeester op de paal. GOES had het lastig in de eerste helft, maar kreeg via Ray Kroon en Erwin Franse twee goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Na een half uur spelen kwam de koploper dan toch op voorsprong, nadat Bart Westerlaken tot twee keer toe op doel mocht schieten. Kort na de openingstreffer kreeg Steve Schalkwijk nog een kans om zijn ploeg langszij te zetten, maar zijn inzet verdween boven het doel. Kort voor de rust sloegen de bezoekers genadeloos toe na een kapitale fout van Jarreau Manuhuwa. Robby Holder profiteerde hier optimaal van en zorgde voor de 0-2 ruststand.



Ook in het tweede bedrijf kregen beide teams kansen. GOES ging nadrukkelijk op zoek naar de aansluiting en kreeg hier ook een aantal goede kansen voor, maar de score bleef lang ongewijzigd. Een kwartier voor tijd leek het duel beslist na de 0-3 van Wimilio Vink, maar de thuisploeg gaf niet op. GOES kwam al snel op 1-3 door een treffer van Erwin Franse en kreeg via invaller Mart de Kroo en Ruben Hollemans nog goede kansen om dichterbij te komen, maar verder dan 1-3 kwam de ploeg niet. Door de zege legt TEC beslag op de eerste periode.



Ranglijst

GOES zakt door de tweede nederlaag op rij naar de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg staat heeft nu acht punten minder dan koploper TEC.



Scoreverloop

0-1 Westerlaken (31)

0-2 Holder (38)

0-3 Vink (74)

1-3 Franse (76)



Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Manuhuwa, James, Hollemans, De Winter (Besuyen/65), De Vlieger (Nguyen/77), Franse, Schalkwijk, Kroon(De Kroo/65)



Later vandaag kan je hier beelden en interviews van de wedstrijd zien.