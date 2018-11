'Mijn man heeft soms geen zin, maar mijn hond wil altijd'

Oud-Nederlands kampioen Wollie Schipper uit 's-Gravenpolder haalde de kampioenschappen naar Wemeldinge omdat ze de tijd er rijp voor vond. Er deden 26 dansers met hun honden mee, maar niet iedereen ging voor het Nederlands kampioenschap. Dat werd door tien deelnemers uitgevochten.

In twee categorieën kon een Nederlandse titel behaald worden. Bij Heelwork To Music moesten baasje en hond heel strak achttien verschillende posities uitvoeren en bij Freestyle mocht er een lossere choreografie opgevoerd worden.

Belgische deelnemers tijdens NK Dog Dance (foto: Omroep Zeeland)

Myriam Thijs met Border Collie Ice uit België deden ook een gooi naar de titel. Volgens Myriam duurt het zeker twee jaar voordat een hond de ingestudeerde bewegingen onder de knie heeft. En dat alleen met drie tot vier keer in de week trainen.

Wollie Schipper is met haar herder Kamatz een oude bekende in het circuit. Ze won al meerdere prijzen, maar hoogtepunt was de winst op het NK in 2011.

Dat de dames liever met hun hond dansen dan met hun man heeft voor beiden dezelfde reden: "Onze mannen hebben soms geen zin en houden niet zo van dansen. Onze honden willen altijd en staan gelijk voor je klaar."

Prijzentafel NK Dog Dance (foto: Omroep Zeeland)

Aan het eind van de middag werd duidelijk wie er gewonnen hadden: In de categorie Heelwork To Music werden Marina Krom met de herder Focus kampioen en Wollie Schipper zelf pakte met haar herder Kamatz de prijs in de categorie Freestyle.