Uitslagen amateurvoetbal zondag 18 november

Een slechte dag voor de hoogst spelende Zeeuwse zondagclubs. Zowel GOES als Vlissingen verloren beiden tegen respectievelijk TEC en Alphense Boys. In de overige klassen was er wel Zeeuws succes, lees hier alle uitslagen nog eens op een rij.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES heeft in de Derde Divisie B niet weten te stunten tegen koploper TEC. De ploeg van Rogier Veenstra staat nu op de vijfde plek. Lees ook: GOES verliest van titelaspirant TEC Hoofdklasse B VC Vlissingen kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand en kon die niet meer ombuigen. Door de nederlaag staat de ploeg van John Karelse op de voorlaatste plek. Lees ook: Vlissingen komt vroege achterstand niet meer te boven 2e klasse E Zeelandia Middelburg wint thuis van Uno Animo en staat op drie punten van koploper Rijen. 3e klasse A HVV'24 weet niet te winnen tegen Gastel en verspeelt op die manier de periodetitel aan RBC dat op doelsaldo bovenaan staat. 4e klasse A Hontenisse profiteert van de misstap van Breskens tegen Hulsterloo en pakt daardoor de periodetitel. 5e klasse A Koploper Sluis was al zeker van de periodetitel en blijft ook na dit weekend ongeslagen aan de leiding. 2e klasse F vrouwen



