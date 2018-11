Spookrijder die auto achterliet bij Westerscheldetunnel aangehouden

Renovatie aan de tunnel (foto: Westerscheldetunnel)

De spookrijder 'parkeerde' na zijn rit de auto in de berm bij de uitgang van de tunnel in Terneuzen. Hij ging er te voet vandoor. De politie trof in de auto een vrouw aan. De automobilist zelf werd pas twee uur later aangehouden. Dat gebeurde toen hij terugkeerde bij zijn auto.

De Pool is meegenomen naar het politiebureau om te worden gehoord. Ook zal een ademanalyse worden gedaan, want volgens de politie zijn er aanwijzingen dat hij te veel had gedronken.

De bestuurder was eerst met zijn auto door de tunnel in de richting van Borsele gereden, om vervolgens op het tolplein bij Ellewoutsdijk te keren, en - tegen het verkeer in - weer terug te rijden naar Terneuzen. Volgens een woordvoerder van de politie had de man mogelijk ruzie gehad met een andere tunnelgebruiker.

De Oostbuis van de Westerscheldetunnel is, vanwege de spookrijder, een klein half uur afgesloten geweest voor het verkeer.