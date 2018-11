Deel dit artikel:













Dode man aangetroffen in Wissenkerke

In een woning aan de Wilhelminastraat in Wissenkerke is een dode man aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden.

Politieauto (foto: oz) De politie laat weten dat dit voorlopig de enige informatie is. De familie van de dode man is nog niet op de hoogte gebracht, daarom wordt ook nog niets gemeld over de identiteit van de overledene.