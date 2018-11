Deel dit artikel:













Politie: dode man Wissenkerke geen slachtoffer misdrijf

In Wissenkerke is zondagavond een dode man gevonden in een woning aan de Wilhelminastraat. De politie concludeert na onderzoek dat hij niet als gevolg van een misdrijf is overleden.

Politie doet onderzoek in Wissenkerke (foto: HV Zeeland) Na de vondst rond 21.45 uur van het stoffelijk overschot werd alarm geslagen. De hulpdiensten rukten uit en de recherche zette een sporenonderzoek op touw,