Metaalwerkers leggen het werk neer: stakers verzamelen zich in Vlissingen-Oost

Stakers schrijven zich in voor de poorten van Heerema (foto: Omroep Zeeland)

Piet Verburg van het CNV laat weten dat niet alleen Zeeuwse stakers zich voor de poorten van Heerema verzamelen. "Heel Zuidwest-Nederland komt hier naartoe. We hebben afgelopen maanden heel wat stakingen gehad, vooral in de omgeving van de Drechtsteden. Daar kwamen ook Zeeuwen naartoe. Nu komen de Drechtstedelingen naar Zeeland toe."

Een staker uit Schiedam schreef zich vanochtend rond 7.00 uur in. Hij is van mening dat er veel ongelijkheid is in de metaalsector. "Over het algemeen is het een goede boterham verdienen voor de hoge jongens en ik vind dat wij daar ook van mogen profiteren."

In de metaalsector wordt al maandenlang actie gevoerd voor een nieuwe cao. De vakbonden eisen onder meer 3,5 procent meer loon, en daar willen de werkgevers niet aan.