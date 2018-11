Zeeland wordt wakker: staking, spookrijder Westerscheldetunnel en nieuwe motoren

Stakers voor metaal-cao schrijven zich in (foto: ANP)

Metaalstaking

Metaalwerkers in Zuidwest Nederland staken vandaag en morgen. Het werk bij bedrijven als Fokker, Damen en Heerema wordt neergelegd om de eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.

Spookrijder Westerscheldetunnel

Een 39-jarige Pool reed gistermiddag met hoge snelheid door de Oostbuis in de richting van Terneuzen. Dat is tegen de rijrichting in. De spookrijder 'parkeerde' na zijn rit de auto in de berm bij de uitgang van de tunnel. In die auto trof de politie een vrouw aan. Twee uur later kon de man worden aangehouden toen hij terugkeerde bij zijn auto.

nieuwe motoren (foto: Omroep Zeeland)

Zware motorrijbewijs

Vanaf volgend jaar moeten kandidaten die examen doen voor het zware motorrijbewijs afrijden op motoren van minstens 50 kilowatt. Veel rijscholen worden op kosten gejaagd omdat ze nieuwe motoren moeten aanschaffen.

Veere (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Weer

De zon schijnt minder vaak dan gisteren. Er kan een enkele bui vallen, maar het grootse deel van de dag verloopt droog. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.