Tóch aanpassing aan werkzaamheden: Deltaweg uur later afgesloten

Werkzaamheden - archieffoto (foto: Rijkswaterstaat)

De provincie laat weten dat het hiermee tegemoet komt aan de wensen van omwonenden. Eind vorige maand drong Noord Bevelands Belang erop aan de weg om 22.00 uur te sluiten in plaats van 20.00 uur. De partij maakt zich vooral zorgen over het verkeer van Noord-Beveland naar Goes. Volgens de partij is die stad belangrijk voor de Noord-Bevelanders, omdat mensen op bezoek gaan in het ziekenhuis of boodschappen doen bij grotere supermarkten.

Begin deze maand liet de provincie nog weten dat het niet mogelijk was om de weg later af te sluiten. "Er zit simpelweg geen rek in", liet een woordvoerder weten na overleg met de aannemer. Het zou gaan om een strak schema, met verschillende werkzaamheden.

Het verkeer op de weg zal op doordeweekse dagen tussen 6.00 en 21.00 uur en in de weekenden geen last hebben van de werkzaamheden.

Werkzaamheden op N256 (21.00-6.00 uur)

Datum Locatie Omleiding 5-11 tot 23-11 Kruispunt Langeweg (Wilhelminadorp) tot kruispunt Noordlangeweg (Colijnsplaat) via A58/N57/N59 26-11 tot 01-12 Zeelandbrug via Oosterscheldekering 3-12 tot 6-12 Kruispunt Julianastraat (Zierikzee) tot aansluiting N59 via dosering

