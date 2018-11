Spookrijder ondanks rijverbod opnieuw dronken achter het stuur

Vrouw wacht in auto van Poolse spookrijder (foto: HV Zeeland)

Volgens de politie stapte de man na zijn eerste aanhouding, ondanks herhaaldelijk waarschuwen, toch weer in de auto. Rond 23.50 uur kwam de politie de man weer tegen en hield hem voor de tweede keer aan. De man bleek nog steeds onder invloed van alcohol. Hij kreeg weer een proces-verbaal voor het rijden onder invloed van alcohol en het negeren van een rijverbod. Ook zijn auto is in beslag genomen.

Spookrijden in Westerscheldetunnel

De Pool reed gisteren rond 16.45 uur tegen het verkeer in door de Westerscheldetunnel. Na zijn tunnelrit 'parkeerde' hij zijn auto in de berm bij de uitgang van de tunnel in Terneuzen en ging er te voet vandoor. De politie trof in zijn auto een vrouw aan. De automobilist werd twee uur later aangehouden toen hij terugkeerde bij zijn auto. De Pool werd toen meegenomen naar het politiebureau waar een ademanalyse werd gedaan.

Frans Waterman uit Oostburg kwam de spookrijder tegen in de Westerscheldetunnel. "Je schrikt je wezenloos", vertelde hij in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland. "Je weet niet wat je ziet. Je ziet twee lichten en denkt: dit kan niet kloppen.

Frans Waterman zag de spookrijder in de Westerscheldetunnel

