'Frisbee-zeehond' stierf na vier weken durende lijdensweg

Zeehond die dood aanspoelde bij Ouddorp kwam om door plastic frisbee (foto: EHBZ)

Toen het dode dier was aangespoeld, net buiten Zeeland, werd het dier naar dat zeehondencentrum gebracht. Daar werd samen met de universiteit van Hannover onderzoek gedaan naar de verwondingen van het dier. Uit bestudering van de wond blijkt dat het dier nog minstens vier weken geleefd heeft na het ontstaan van de wond.

Nekwond

De nekwond van het dier zo diep was dat het de luchtpijp heeft beschadigd. Uiteindelijk werd een longintsteking het dier fataal. Volgens de onderzoekers heeft de nekwond waarschijnlijk de weg vrijgemaakt voor die infectie.

Afval in zee is sowieso een groot probleem, zegt Sander van Dijk van het zeehondencentrum. "Helaas zien we het vaker dat zeehonden overlijden door menselijk handelen. Meestal gebeurt dat door een plastic visdraad of door een stuk visnet, maar soms ook door wellicht verrassendere voorwerpen, zoals deze frisbee."

Gestikt in visnetten

Naast de zogenoemde 'frisbee-zeehond' zijn binnen enkele dagen tijd ook twee andere zeehonden op Zeeuwse stranden aangespoeld die waren overleden door menselijk handelen. In beide gevallen waren ze gestikt in visnetten.