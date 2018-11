Deel dit artikel:













Gérard de Nooijer op non-actief gezet bij FC Dordrecht

Gérard de Nooijer is ontslagen als trainer van FC Dordrecht. De oefenmeester uit Oost-Souburg (49) was bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van de Eerstedivisionist. Daarvoor was hij ruim twee seizoenen assistent. Volgens De Nooijer heeft technisch directeur Peter Drijver van FC Dordrecht aangegeven dat hij te veeleisend en te professioneel werkt voor de spelersgroep.

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures) De Nooijer, de selectie van de club en de staf zijn zondag op de hoogte gesteld van het besluit. De club en de trainer hebben het ontslag financieel inmiddels geregeld. Na het ontslag van zijn broer is Dennis de Nooijer, die spitsentrainer was bij FC Dordrecht, opgestapt bij de club. Opvolging nog niet geregeld FC Dordrecht beraadt zich over de opvolging. De taken worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Scott Calderwood. Hoofdjeugdtrainer Johan Versluijs zal de technische staf versterken. De Nooijer was nog niet bereikbaar voor commentaar. Onderaan FC Dordrecht staat op dit moment onderaan in de stand van de Keuken Kampioen Divisie. Uit veertien wedstrijden haalde de ploeg slecht zes punten.