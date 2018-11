Meer buitenlandse toeristen naar Zeeland door mooie zomer

Kampeerders op Walcheren (foto: Ria Brasser)

De laatste paar jaar lieten de Nederlandse kampeerders het wel steeds vaker afweten op de Zeeuwse campings. Volgens het CBS, dat vandaag de kampeercijfers heeft gepubliceerd, zijn de iets betere cijfers van dit jaar te danken aan de zeer warme zomer. En de forse stijging van het aantal buitenlandse kampeerders danken we aan de Duitsers. De statistiek van het CBS betreft telkens de maanden juli en augustus bij elkaar opgeteld.

Korter

De groei in het aantal kampeergasten wil nog niet zeggen dat de campings het qua omzet beter hebben gedaan dan in de vorige jaren. Want het aantal overnachtingen per gast in Zeeland is gedaald, zowel als het gaat om buitenlanders als om Nederlanders. Met andere woorden: er kwamen wel extra gasten, maar ze bleven (iets) korter. Dat geldt niet voor de rest van Nederland, waar het aantal overnachtingen per gast op de campings juist toeneemt.

Klik op de lijnen van onderstaande grafiek voor de cijfers per jaar per gastengroep (die uit Nederland en die uit het buitenland). Je kunt kiezen uit verschillende ontwikkelingen. Met de radio-buttons onderin schakel je tussen voor gasten en overnachtingen. Maar je kunt ook schakelen tussen Nederlandse kampeercijfers en de Zeeuwse kampeercijfers.

Met 274.000 campinggasten is Noord-Holland in 2018 kampeerprovincienummer 1 van Nederland, op de voet gevolgd door Zeeland met 272.000 kampeerders. Gelderland komt in ons land op de derde plaats: 234.000 kampeerders.